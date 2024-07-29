شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. المنتخب الأوليمبى يختتم استعداداته لمواجهة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأوليمبى بقيادة روجيريو ميكالى، تدريباته اليوم بمدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لخوض مباراة إسبانيا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبى مباراة الغد في تمام الرابعة عصرا، واقترب المنتخب من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

ويكفى منتخب مصر الأوليمبى التعادل أمام اسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من إسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة.

ويمتلك منتخب مصر الأوليمبى في رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط.