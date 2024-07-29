شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية فى سلاح الشيش والسباحة واليد بأولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تخوض البعثة المصرية اليوم الإثنين، منافسات قوية على صعيد رياضة السلاح واليد والسباحة بمنافسات أولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

تنافس ندى حافظ لاعبة منتخب سلاح السيف فى دور الـ64 فى تمام العاشرة صباحا، بينما ينطلق دور الـ64 فردي رجال الشيش (علاء أبو القاسم - محمد حمزة - عبد الرحمن طلبة - محمد عصام) فى تمام الحادية عشرة صباحا.

وفى تمام الثانية عشرة ظهرا يخوض مروان القماس نجم السباحة منافسات تصفيات 800م حرة، أما على صعيد كرة اليد، فيلتقى منتخب الفراعنة مع نظيره الدنماركى فى المباراة المرتقبة الثالثة عصرا.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، على نظيره المجر بنتيجة 35 - 32 فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024 أول أمس السبت.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 15 لصالح الفراعنة، وسط تألق ملحوظ لحارس المرمى محمد على واللاعبين يحيى الدرع ويحيى خالد وأحمد عادل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

وخسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.