الإسماعيلى يُنهى استعداداته الليلة لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى

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يُنهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة بالإسكندرية.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 3 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile.

مباريات الإسماعيلى المتبقية في بطولة الدورى:

بلدية المحلة مع الإسماعيلى 30 يوليو

الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات بلدية المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المحلاوى بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.