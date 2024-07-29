شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى المقاولون العرب الليلة لاستعادة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الإثنين ضيفاً ثقيلا على منافسه المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المقاولون العرب بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة، بينما يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتحقيق الفوز الليلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط لدوري المحترفين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات، مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى، بعدما انحصرت المنافسة بين الأهلى وبيراميدز.

يفقد الزمالك في لقاء الليلة جهود نجمه عبد الله السعيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 47، وكان اللاعب حصل على إنذارين وقت تواجده داخل صفوف الفريق السماوى.

فيما يغيب محمد صبحى ويوسف أوباما ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الأوليمبى في أولمبياد باريس.

ويستعيد الزمالك جهود حمزة المثلوثي ومهاب ياسر بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعبان في لقاء بيراميدز الأخير بسبب الإيقاف .

في المقابل، ينتظر فريق المقاولون العرب تحديا صعبا فى المباريات المتبقية لذئاب الجبل في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، والتي من شأنها حسم مصير المقاولون من البقاء في دوري الأضواء والشهرة أو الهبوط إلى مسابقة المحترفين.

ويحتاج المقاولون العرب لحصد 15 نقطة على الأقل ترفع رصيده إلى 36 نقطة، وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري، للهروب من دوامة الهبوط، وذلك خلال 5 مباريات متبقية.

وطالب عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للهروب من شبح الهبوط، مؤكدا ضرورة تحقيق الفوز الليلة على الزمالك.