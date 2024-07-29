شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسافر اليوم إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة بلدية المحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

يسافر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، إلى الإسكندرية اليوم الإثنين، من أجل المبيت فيها استعدادا لمواجهة بلدية المحلة غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا أمس الأحد، في فندق النادى، بعد المران الذى اختار فيه إيهاب جلال 20 لاعبا، من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل حصد أهم ثلاث نقاط في الموسم، والاطمئنان بشكل رسمي على بقاء الفريق في الدورى الموسم المقبل.

ويفقد الفريق خدمات ظهيره الأيسر عبد الكريم مصطفى أمام بلدية المحلة، حيث حصل اللاعب على إنذارين أمام الجونة والكارت الأحمر، ليغيب عن الإسماعيلى مباراة واحدة أمام بلدية المحلة، على أن يعود للفريق أمام المقاولون 13 أغسطس المقبل.

على جانب آخر، توصل مسئولو النادى الإسماعيلى لاتفاق مع فريق السد القطرى على إقامة مباراة ودية 5 أغسطس المقبل، في إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على إنشائه.

وكشف مصدر داخل الإسماعيلى تفاصيل هذه المباراة لـ"الخليج 365"، بأن المباراة ستقام في قطر يوم 5 أغسطس القادم، على أن تسافر بعثة الإسماعيلى إلى قطر 4 أغسطس وتعود للقاهرة 8 أغسطس، ويتحمل الجانب القطرى تذاكر السفر والإقامة، ولكن الإسماعيلى لن يتقاضى أي أجر نظيره هذه السفرية من وراء هذه المباراة مع أحد أكبر أندية آسيا.

كما اتفق الإسماعيلى على إقامة مباراة ودية أيضا مع الاتفاق السعودى في السعودية، ويتقاضى الإسماعيلى 40% من قيمة عائد المباراة، ومن المقرر أن تقام يوم 17 أغسطس المقبل.