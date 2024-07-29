شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اليو ديانج يغادر القاهرة متوجها إلى تركيا لبدء رحلته مع الخلود السعودي والان مع تفاصيل الخبر

غادر المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلي، القاهرة برفقة وكيل أعماله متوجها لتركيا لبدء رحلة إعارة لنادى الخلود السعودى الذي يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد هناك وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار.



اليو ديانج

وأسدل الستار على رحلة أليو ديانج مع النادى الأهلى بعدما انضم اللاعب لصفوف نادي الخلود السعودي الذي سيخوض معسكر إعداد في تركيا، بعدما رفض النادي السعودي استمرار اللاعب مع الأهلي لرغبته في بدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد.

وخرج ديانج صاحب الـ "26 عاماً" من معسكر الأهلي قبل مباراة المصري لإتمام إجراءات السفر للانضمام للخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

لعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر، ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء.

ولعب ديانج 212 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات وسجل سبعة أهداف وصنع 11 هدفاً، وتوج مع المارد الأحمر بـ 15 لقباً هى أربعة بطولات لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وأربعة القاب للسوبر المحلى ولقبين للدوري وثلاثة ألقاب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ففى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع اليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، وكان أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر.

وفرض النجم المالى نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب ، وأدى ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما كان يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين