شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتطلع لمواصلة الانتصارات أمام سيراميكا فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات التاسعة مساء اليوم الإثنين مباراة صعبة مع نظيره سيراميكا على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ16 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى عن الخروج بنتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

فاز الأهلى على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز سيراميكا على بلدية المحلة برباعية دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

ورفع "المارد الأحمر" رصيده لـ69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، متساويا مع بيراميدز بنفس عدد النقاط، لكنه يتفوق بالمواجهات المباشرة، علما بأنه لديه 3 مباريات مؤجلة.

وبات الأهلي قريبا من حسم اللقب، إذ يحتاج لحصد 12 نقطة فقط من 7 مباريات، حال تمكن بيراميدز من الفوز خلال مبارياته المتبقية.

ويستعيد الاهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا، بعدما غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد؛ بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

ويستمر غياب علي معلول وعمرو السولية، وطاهر محمد طاهر للإصابة، بينما يغيب كل من: كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء؛ بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في المقابل يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن فك عقدتين تاريخيتين عندما يواجه فريقه الأهلى، حيث لم يسبق له كمدرب أن حقق الفوز أو التعادل مع الأهلى ومارسيل كولر، حيث واجه الأهلى بقيادة كولر في 3 مباريات سابقة، مرتين مع سيراميكا ومرة مع أسوان، وخسر الـ3 مواجهات، حيث سجل لاعبوه هدفا واحدا بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويستعيد فريق سيراميكا جهود الحارس محمد بسام فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، حيث غاب عن مواجهة بلدية المحلة الذى فاز بها الفريق برباعية نظيفة.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة سكة الانتصارات للتقدم أكثر واقتحام المربع الذهبى وإنهاء الموسم بشكل قوى واحتلال مركز متقدم فى الجدول.