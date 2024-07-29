شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد سيد زيزو المشاركة أساسيا في تشكيل المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس، خاصة بعدما عقد ميكالى جلسة معه أكد خلالها تقديره واحترامه له كأحد اللاعبين الكبار في الكرة المصرية، لكن لكل مباراة ظروفها، وأن استبداله في الدقيقة 64 أمام أوزبكستان ليس بداعى عدم تقديمه المستوى المنتظر ولكن لرغبة المدير الفني في تنشيط الناحية الهجومية بغية تعزيز الفوز.

وكانت الكاميرات قد أظهرت حزن زيزو عقب استبداله في مباراة أوزباكستان الأخيرة، ونجح الجهاز الفني في تصفية الأجواء، خاصة أن المنتخب مقبل على مباراة غاية في الأهمية أمام إسبانيا.

فيما يستعيد منتخب مصر الأولمبى لاعبه محمود صابر أمام إسبانيا بعد انتهاء الإيقاف، حيث كان قد تعرض للإيقاف مباراتين بعد طرده فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.