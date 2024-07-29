صراع قوي بين الاهلي وييراميدز لضم نجم الدوري المصري

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن دخول النادي الاهلي في صراع قوي لضم أسامة فيصل نجم البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “كولر يضع أسامة فيصل أمام عينه، وطلب التعاقد معه منذ فترة وقت أن رحب برحيل محمود كهربا عن الفريق”.

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وأضاف: “الاهلي سيقاتل بكل قوة من أجل ضم أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة وأن نادي بيراميدز دخل خط المفاوضات أيضًا لضم اللاعب”.

وتابع: “نادي البنك الاهلي يرحب ببيع اللاعب بأعلي سعر، وإدارة بيراميدز ترغب في ضم اللاعب، وسيكون هناك صراع قوي مع الاهلي للظفر بخدمات المهاجم الشاب”.

وأكمل: “الاهلي عرض مبلغ من المال مقابل إعارة أكثر من لاعب كطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وبعض اللاعبين الشباب”.

واختتم: “إدارة البنك الاهلي ستطلب مبلغًا لن يقل عن 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحصول على توقيع 2 لاعبين من الاهلي”.