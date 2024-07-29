أول تعليق من اتحاد الكرة بعد التغريدة المثيرة للجدل

علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على بوست حكام مباريات الغد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي خلال إعلانه عن حكام مباراتي الاهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك ضد المقاولون العرب:” الف مبروك ياحبيبي ويتربى في عزك ويباركلك في قلبك”، قبل أن يقوم بحذفها.

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ورد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عبر قناة صدى البلد : عن بوست حكام مباريات الغد؟ وكتابه ” الف مبروك يا حبيبي يتربى في عزك ويباركلك”.

وقال الكومي في مداخلة تليفزيونية: “الاكونت حصل عليه اختراق وتم تقديم بلاغ رسمي لتدارك الأمر وتم معالجه الأمر”.

وأثارحساب الرسمي لـ إتحاد الكرة على منصة “إكس” سخرية الجمهور خلال الكشف عن حكام مباريات الإثنين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلق عدد من الجماهير على تغريدة حكام مباراتي الاهلي والزمالك بطريقة ساخرة.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في تمام التاسعة مساءً، على أن يلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.