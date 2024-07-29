قرار حاسم من كولر بخصوص احتراف أفشة في الخليج

كشف الإعلامي محمد الليثي عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وذلك بشـن احتراف أفشة في الخليج خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووصل محمد مجدي أفشة عرض رسمي من نادي الوحدة السعودي للرحيل عن النادي الاهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “أفشة ترك حرية اتخاذ القرار للاهلي، والذي رفض بدوره العروض حسب تأكيدات مصدر من النادي، حيث رفضت إدارة النادي الأحمر تلك العروض لأنها ليست مغرية، ولا تتناسب مع حجم ومكانة أفشة كواحد من أفضل لاعبي الدوري المصري في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “كولر رفض رحيل أفشة عن الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، حيث يعتقد أنه أحد الركائز الأساسية في الفريق، ولن يستغني عنه بسهولة لحاجته إلى خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة”.

واختتم: “أفشة تقبل وجهة نظر إدارة النادي الاهلي ومارسيل كولر رفض العروض الخارجية لرحيل اللاعب وتمسك بالبقاء مع الفريق”.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.