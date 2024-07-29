الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، اليوم الإثنين، في التاسعة مساء ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، على العودة للانتصارات، من أجل الدخول في المربع الذهبي، بعد التعادل في المباراة الماضية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون المركز قبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في التاسعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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