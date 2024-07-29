"ألف مبروك يتربى في عزك".. أول رد من اتحاد الكرة على المنشور المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب نشر الحساب الرسمي للاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة حكام مباريات الدوري الممتاز وكتب عليها " ألف مبروك يتربى في عزك".

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن الأمر جاء بسبب اختراق حصل على الحساب، وتم تقديم بلاغ رسمي وتم معالجة الأمر سريعا.

تسبب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع تويتر في موجة من السخرية، بعدما نشر قائمة حكام مباريات الدوري الممتاز وكتب عليها " ألف مبروك يتربى في عزك".

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