شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب محمد السيد: برونزية سلاح السيف البداية فى مشوار الفراعنة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور السيد سامي المدير الفني لـ محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة عن سعادته بتتويج نجله بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد الفوز على المجري أندراسفي تيبور.

وقال الدكتور السيد سامي، إن محمد السيد منذ أن حضر إلى باريس وهو على يقين بحصد ميدالية أولمبية، موضحًا أن الهدف كان الميدالية الذهبية إلا أنه سعيد للغاية بحصد البرونزية لكونه حلم كبير تحقق بعد تعب سنوات وتضحيات كثيرة.

وأشار إلى أن محمد السيد اجتهد كثيرا في السنوات الماضية، وتكلل مجهوده بالميدالية الأولمبية، متابعًا «حقق إنجازات محلية وقارية لذلك كان من حقه بعد أن صمم أن يحلم بالوصول للقمة، وهو ما تحقق بالفعل».

وشدد على أن نجله ذاكر جيدًا ليحقق أول ميدالية أولمبية هي الأول في تاريخ مصر بسلاح سيف المبارزة، مضيفًا «ما تحقق فخر وشرف للمنظومة الكبيرة التي ساعدت على الوصول إلى هذا الحلم».

واختتم تصريحاته، بأن الإعداد النفسي إذا كان جيدًا، والتركيز في يوم المباراة يساهم في التتويج بالميداليات، لذلك سيكون عاملًا مهمًا في المباريات المقبلة التي ستكون استكمال لوصول محمد السيد إلى منصة التتويج بأول ميدالية في باريس.

وفاز محمد السيد، المصنف العاشر عالميًا، على المجري أندراسفي تيبور بنتيجة 8-7، ليحصد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.