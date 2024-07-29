شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: لازم نعمل "فيلم وثائقى" لرحلة إعداد أبطال مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

طالبت جيانا فاروق لاعب الكاراتيه السابقة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أوليمبياد طوكيو ، بضرورة تسجيل فيلم وثائقى قبل سفر البعثة المصرية قبل أى بطولة للأولمبياد لتعريف الناس بمشوار إعداد كل بطل.

وقالت جيانا فاروق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ياحلو صبح عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"لسه فاكرة كل تفصيل فى يوم تتويجى بـ الميدالية البرونزية ، كل الضغط النفسى والتوتر اللى عيشته،الظلم اللى اتعرضتله فى التحكيم، بس بردو لسه فاكرة لحظة طلوعى على المنصة، كل تشجيعة سمعتها من حد، كل حد كان واقف جمبى".

وتضيف بطلة مصر:"قعدت يومين مغضوضة ومش مصدقة، بس الكاراتيه علمنى اتقبل الخسارة زى المكسب وعرفنى انى لازم اسعى لاقصى جهد والباقى على ربنا".

وأكملت جيانا فاروق:" لازم مصر تصور فيلم وثائقى للابطال قبل الذهاب للاولمبياد فى كل بطولة ، عشان الناس تعرف اد ايه البطل دا تعب وشقى لحد ماصعد لمنصة التتويج".

وتضيف بطلة الكاراتيه:"مبروك لمحمد السيد الميدالية البرونزية ومستنين اكتر من البعثة المصرية كلكم ابطال وتعبتم وهنسمع أخبار حلوة كتير الفترة الجاية".

جيانا فاروق هى أول لاعبة تحقق ميدالية أولمبية فى لعبة الكاراتيه حيث توجت بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

أعلنت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه اعتزالها اللعب مكتفية بالميداليات والألقاب التى حققتها فى مشوارها الرياضى، لتتجه إلى العمل الإدارى.

يذكر أن برنامج يا حلو صبح من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج وإعداد لبنى عبد الله وإيمان جمال، ويذاع يومياً من الأحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.