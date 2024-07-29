شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الأهلى مع سيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سيراميكا في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.

ولعب الفريقين مباراة بالسوبر المحلى وهى أخر لقاء جمع الفريقين وانتهى بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد.