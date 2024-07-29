شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساء اليوم الإثنين، يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، ضيفاً ثقيلا على منافسه المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري.

التقى الزمالك والمقاولون العرب فى 82 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 52 فوزاً مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل، وانتهت 22 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الزمالك 125 هدفاً وتلقت شباكه 54.



مواجهات الزمالك والمقاولون

تعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله فى آخر مواجهة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المقاولون العرب بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة، بينما يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتحقيق الفوز الليلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط لدوري المحترفين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.