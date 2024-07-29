شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية "رايح جاى" من الممتاز للمحترفين في الـ10 مواسم الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عودة 3 أندية للمشاركة مرة أخرى بدورى الأضواء والشهرة عقب بعضهم لعدة مواسم وأخر عقب غياب موسم واحد فقط ضمن المشاركة في دورى المحترفين.

ويأتي على رأس تلك الأندية ..

_ حرس الحدود

عاد فريق حرس الحدود للمشاركة في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب غياب موسم واحد فقط ليعود للمشاركة للمرة الثالثة في الـ10 سنوات الماضية من عمر المسابقة.

_ غزل المحلة

ينتظر عشاق محافظة الغربية مباريات الموسم المقبل من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لتشجيع ومتابعة فريق غزل المحلة الذى عاد سريعا للمشاركة عقب الهبوط لموسم واحد فقط والمرة الثانية خلال الـ10 سنوات الماضية.

_ بتروجت



نجح فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد في العودة من جديد للدوري الممتاز بعد غياب 5 سنوات والتي كانت هذه المرة الأولى اخر 10 سنوات حيث يهتم مشجعى السويس بمبارايات الفريق لتمثيل المحافظة في الدورى الممتاز.

_ الداخلية

هبط فريق الداخلية الى دورى المحترفين بشكل رسمي الموسم المقبل عقب تزيله جدول تريب مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تعرض الفريق للصعود والهبوط لاربع مواسم في الـ10 سنوات الماضية.

_ الجونة

يواصل فريق الجونة الاحتفاظ على مكانته بالتواجد ضمن الكبار في بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الصعود الموسم الماضى للمرة الثانية أخر 10 سنوات.