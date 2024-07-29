شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. ندى حافظ تهزم بطلة أمريكا وتتأهل لدور الـ 16 بسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 29 يوليو 2024 11:50 ص
نجحت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف فى التأهل إلى دور الـ 16 بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى السلاح بافوز على بطلة أمريكا بنتيجة 15-13 .
حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.
ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.
سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.
سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.
سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.
سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.
سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز