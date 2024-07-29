شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. ندى حافظ تهزم بطلة أمريكا وتتأهل لدور الـ 16 بسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

نجحت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف فى التأهل إلى دور الـ 16 بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى السلاح بافوز على بطلة أمريكا بنتيجة 15-13 .

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.