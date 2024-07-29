شكرا لقرائتكم خبر عن تنبأ بميدالية الأولمبياد.. محمد السيد قبل شهرين: أستطيع أن أرى الحلم يقترب والان مع تفاصيل الخبر

استطاع البطل المصري صاحب الميدالية الأولمبية محمد السيد، والذى حصد، أمس الأحد، أول ميدالية برونزية لمصر في أولمبياد باريس 2024، في سلاح سيف المبارزة، أن يحقق حلم الميدالية الأولمبية، حيث نشر السيد قبل شهرين صورة له من أمام برج إيفل، وعلق عليها: "أستطيع أن أرى الحلم يقترب"، وهو ما حدث بالفعل، ليدخل محمد التاريخ من أوسع أبوابه.



محمد السيد على فيس بوك

عبر محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح عن سعادته بعد التتويج ببرونزية أولمبياد باريس في منافسات سلاح المبارزة، قائلا: "الحمد لله ربنا كريم وكرمه واسع اوي، الدورة مخلصتش، ولسه إن شاء الله هنحقق ميداليات تانية في الأيام القادمة".

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.