الأهلي يواجه سيراميكا والزملك مع المقاولون العرب في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه النادي الأهلي، نظيره سيراميكا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يدخل النادي الأهلي اللقاء من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث لتعزيز صدارته بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث ضمن خطة الفريق للحفاظ على اللقب الذي نجح في تحقيقه الموسم الماضي

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية الظفر بالمباراة لما تمثله من أهمية كبيرة لتعزيز صدارته الفريق.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية واستغلال الفرص وامتلاك الكرة والضغط على المنافس، محذراً من التراخي وعدم اللعب بقوة وأن بطولة الدوري لم تحسم بعد.

وعمل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباريات السابقة التي فاز بها المارد الأحمر لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة استعادة المركز الأول في جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

الأبيض في المركز الخامس

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأبيض المركز الخامس برصيد 49 نقطة، في حين يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

يدخل الأبيض المباراة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في المباراة السابقة أمام بيراميدز بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه للمباراة رغم ضيق الوقت، وطالب جوميز لاعبيه للقاء من أجل تحقيق الفوز، وحذرهم من الاستهتار بالمنافس، وشدد على استغلال الفرص التي ستسنح لهم في اللقاء من أجل التسجيل، كما طلب من اللاعبين غلق المساحات أمام لاعبي المقاولون العرب.