الامارات | أسطورة المنتخب السعودي يلتحق بالمصري أحمد حجازي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى اللاعب السعودي الدولي السابق سلمان الفرج، رحلته مع نادي الهلال بعد مسيرةٍ استمرت نحو 16 عاماً، بعدما أعلن نادي الهلال رسميا مغادرة الذي كان متبقي له في عقده سنة إضافية مع الفريق.

ونشر نادي الهلال على الموقع عينه فيديو بعنوان "23 ذهباً.. سلمان الفرج، مسيرة المجد"، فيه اسعتراض لأبرز محطات الفرج بقميص حامل لقب الدوري والكأس والسوبر السعودي في الموسم الماضي".

ووقع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً عقداً لمدة موسمين مع نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى، وقام ناديه جديد بنشر فيديو على منصة إكس للإعلان عن الصفقة بعنوان "سلمان الفرج هنا"، يظهر فيه اللاعب قائلاً "أنا هنا. أنا سلمان".

وجاء الانتقال بعد الوصول إلى تسوية مالية بين اللاعب وناديه السابق، وذلك لعدم حاجة مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيزوس لخدمات اللاعب وخروجه من حساباته في الموسم الماضي.

وسيلتحق الفرج بعدد من اللاعبين الذين انضموا إلى نيوم، أبرزهم المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو من الاتحاد، في إطار سعي الفريق إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى السعودية.