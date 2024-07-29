9 نجوم بـ الاهلي خارج الخدمة في مباراة سيراميكا كيلوباترا بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا، مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب تسع نجوم بالنادي الاهلي عن مباراة سيراميكا كيلوباترا المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم، حيث يغيب كل كل من علي معلول لإصابته في وتر أكيلس، كما يغيب عمرو السولية، لإصابته في عضلة السمانة، ومحمود متولي، لإصابته في العضلة الضامة.

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ويغيب أحمد عبد القادر لمعاناته من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، إضافة إلى شكوى طاهر محمد طاهر من التواء في الكاحل، كما يغيب الثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي الذي يخوض أولمبياد باريس 2024، كما يغيب مصطفى مخلوف لأسباب فنية.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، حصدها الأحمر من 27 مباراة، بالتساوي مع بيراميدز في عدد النقاط مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة.