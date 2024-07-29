مفاجأة.. وكيل كولر في أوروبا لحسم 3 صفقات سوبر لـ الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن مغادرة دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى أوروبا، بعدما قضى أسبوعين في القاهرة لمناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “دينو لامبرتي عقد جلسة مع مسئولي الاهلي وتحديدًا محمود الخطيب، لمناقشة ملف الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي الجاري”.

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وأضاف: “وكيل كولر عاد إلى أوروبا لحسم ثلاث صفقات قوية للمارد الأحمر في الميركاتو الصيفي بناءًا على طلب المدرب السويسري”.

وتابع: “وكيل كولر يتفاوض مع اللاعبين الثلاثة بناءًا على طلب من المدرب السويسري وبالتنسيق مع أمير توفيق مدير تعاقدات الفريق الأحمر”.

واختتم: “اللاعبين الثلاثة الذين سيضمهم الاهلي في مراكز قلب الهجوم والجناح واللاعب الثالث سيكون في مركز الوسط أو الظهير الأيسر”.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.