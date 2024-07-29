ورطة لـ جوميز..غياب 12 لاعبا بالزمالك عن مباراة المقاولون بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك التعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام نظيره بيراميدز، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة المقاولون العرب اليوم 12 لاعبًا وهم كالتالي..

عبد الله السعيد لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة، كما يغيب الرباعي أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، وزياد كمال لتواجدهم مع المنتخب الاوليمبي الذي يشارك في أولمبياد باريس 2024.

كما يغيب عن نادي الزمالك محمد عبد الشافي وأحمد حمدي ومحمود الونش لإصابتهم بالرباط الصليبي للركبة، كما يغيب يوسف أوباما ومحمد صبحي للإصابة، ويغيب سيف فاروق جعفر ومحمد عواد لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 28 مباراة.