الخطيب كلمة السر في رحيل نجم الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي على أن إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب اتفقت على رحيل محمود متولي عن صفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وقال الليثي في تصريحات تليفزيونية: “إدارة الاهلي تلقت عدة عروض محلية لرحيل محمود متولي عن صفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة، ومحمود الخطيب قرر منح اللاعب الاستغناء الخاص به للرحيل مجانًا عن الفريق وليحدد مستقبله بإرادته”.

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وأضاف: “خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عقد جلسة مؤخرًا مع محمود متولي وأبلغه برحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما رفض مارسيل كولر بقاءه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل”.

واختتم: “محمود متولي تقبل قرار إدارة النادي الاهلي وأكد على أنه يمتلك عدة عروض محلية للرحيل عن صفوف الفريق، وأنه سيرحل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حاليًا للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في العضلة الضامة”.