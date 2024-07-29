5 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب اليد ضد الدنمارك بأولمبياد باريس 2024

يستعد اليوم المنتخب المصري للكرة اليد لمواجهة نظيره الدنمارك في تمام الثالثة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب اليد الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره المجر بنتيجة 35-32، حيث وضع قدمًا في الدور التالي من البطولة.

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ومن المقرر أن تنقل خمس مباريات مفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد نظيره الدنمارك في الثالثة عصرًا، وهي كالتالي..

قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات

التردد: 11515

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي (V)

قناة الجزائرية السادسة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11679

معدل الترميز: v رأسي

الاستقطاب: 27500

bein sports extra 1

التردد: 11054 (نايل سات)

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

bein sports extra 2 وbein sports extra 3

التردد: 12604 (نايل سات)

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

وأعلنت قناة بي إن سبورتس 3 «المشفرة»، نقل مباراة منتخب مصر والدنمارك، اليوم في أولمبياد باريس 2024.