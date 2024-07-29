"إراحة الرباعي ومواجهة الضغوط".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر المناسبة لمواجهة سيراميكا كليوباترا، خلال المران الختامي أمس الأحد.

واعتمد كولر خلال المران الختامي على عودة الرباعي عمر كمال عبدالواحد وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية للمشاركة بشكل أساسي، وإراحة الرباعي كريم فؤاد ورامي ربيعة والمغربي رضا سليم وكريم نيدفيد، لمواجهة الضغوط.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد

الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي – حسين الشحات.

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