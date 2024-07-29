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أولمبياد باريس.. ندى حافظ تتأهل لثمن نهائي السلاح بعد الفوز على بطلة أمريكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجحت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف في التأهل لثمن نهائي منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وفازت ندى حافظ المصنفة السابعة عالميا، على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي بنتيجة 15-13 في دور الـ 32 لتتأهل لثمن النهائي.

وكانت البعثة المصرية توجت أمس بالميدالية الأولى في الأولمبياد، لصالح محمد السيد الذي حقق الميدالية البرونزية في لعبة السلاح بعدما فاز على المجري، نيبور اندراسفي، المصنف 16 عالميا، بالنقطة الذهبية، بنتيجة (8-7)،

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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