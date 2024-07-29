استمرار الشناوي وناشئ جديد بديلا للسعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره المقاولون العرب، اليوم الإثنين مع نظيره المقاولون العرب، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد المقاولون.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ووضح خلال المران الأخير، استمرار اعتماد المدرب على الحارس الناشئ محمود الشناوي، ومشاركة الناشئ الآخر محمد السيد بدلا من عبدالله السعيد، الذي يغيب بسبب الإنذارات.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وعمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا وناصر ماهر ومحمد السيد.

الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمود شيكابالا.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون بالدوري المصري