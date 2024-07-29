شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن معادلة إنجاز جوزيه مع الأهلى الليلة أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين مباراة صعبة مع نظيره سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ16 إنتصار متتالى وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى عن الخروج بنتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب.

ووصل الأهلي إلى انتصاره رقم 16 على التوالي في البطولة المحلية تحت قيادة كولر، الذي عادل سلسلة انتصارات المارد الأحمر مع حسام البدري بنفس الرصيد في موسم 2017-2018، ورينيه فايلر في موسم 2019-2020.

وبات كولر على بعد مباراة واحدة لمعادلة رقم المدرب الأسطوري البرتغالي مانويل جوزيه، الذي يتصدر سلسلة انتصارات الأحمر برصيد 17 مباراة موسم 2004-2005.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 114 مباريات فاز فى 82 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 217 هدف وتلقت شباكه 74، وخرج بشباك نظيفة فى 66 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.