شكرا لقرائتكم خبر عن ندى حافظ تودع منافسات سلاح الشيش من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام بطلة كوريا والان مع تفاصيل الخبر

الإثنين، 29 يوليو 2024 03:18 م

ودعت ندى حافظ، منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام الكورية جيون هايونج المصنفة العاشرة عالمياً بنتيجة 15-7.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.