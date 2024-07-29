شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تفاصيل ودية السد القطري ضمن احتفالات المئوية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادى الإسماعيلي دعوة كريمة من شقيقه نادي السد القطرى لخوض مواجهة ودية بينهما يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب الأخير ،وذلك ضمن احتفالات النادي بمئويته التاريخية.

ورحب مسئولو النادي الإسماعيلى بتلك الدعوة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي بالأندية العربية وخاصة القطرية.

وتم اختيار هذا الموعد لإقامة المباراة الودية لاسيما أن الفريق لايرتبط بأية ارتباطات محلية خلال تلك الفترة.

كما اتفق الإسماعيلى على إقامة مباراة ودية أيضًا مع الاتفاق السعودى في السعودية، ويتقاضى الإسماعيلى 40% من قيمة عائد المباراة، ومن المقرر أن تقام يوم 17 أغسطس المقبل.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بلدية المحلة غدا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.