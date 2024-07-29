شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة إسبانيا المصيرية في أولمبياد باريس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية وحاسمة في مشواره بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عندما يلتقي بنظيره الإسباني في ختام دور المجموعات.

س: ما موعد مباراة مصر وأسبانيا في الأولمبياد؟ ج:تقام مباراة مصر وأسبانيا في الرابعة عصر غداً الثلاثاء، بتوقيت القاهرة س: ما ترتيب المنتخب الأولمبي في مجموعته؟ ج:يمتلك منتخب مصر الأولمبى في رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط. س: ماذا فعل المنتخب الأولمبى في أول مباراتين بدور المجموعات؟ ج:استهل المنتخب الأولمبي مشواره في الأولمبياد بالتعادل أمام الدومينيكان سلبياً، قبل أن يفوز الفراعنة على منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية. س: ماذا يحتاج المنتخب الأولمبي من مواجهة إسبانيا؟ ج:يكفى منتخب مصر الأولمبى التعادل أمام اسبانيا فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من إسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة. س: كيف يخطط ميكالي لمباراة إسبانيا؟ ج:يبحث البرازيلي ميكالي عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الإسباني دون انتظار نتائج المنافسين، ويستعيد منتخب مصر الأولمبى لاعبه محمود صابر أمام اسبانيا بعد انتهاء الايقاف حيث كان قد تعرض للايقاف مباراتين بعد طرده فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة ومن المقرر ان يدفع به ميكالي في جزء من اللقاء، كما يواصل أحمد سيد زيزو مشاركته مع الفراعنة بعد انتهاء أزمة استبداله في اللقاء الماضي أمام أوزباكستان.