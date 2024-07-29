شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وتوقعات بعثة مصر في أولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستمر اليوم الاثنين، مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انطلقت يوم 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج الفترة الصباحية كالتالي:ندى حافظ (فردي سلاح السيف - 26 عامًا - المصنف 26 عالميًا)، تأهلت إلى الأولمبياد من بطولة إفريقيا وفازت على لاعبة أمريكا بنتيجة 15-13 وتأهلت لدور الـ16 ومن المتوقع وصولها لدور الـ8.

محمد حمزة (فردي سلاح السيف - 23 عامًا - المصنف 3 عالميًا)، تأهل إلى الأولمبياد من بطولة إفريقيا وفاز على لاعب بولندا بنتيجة 15-14، وتأهل لدور الـ16 ومن المتوقع وصوله لدور الـ8.

مروان القماش (فردي السباحة - 30 عامًا - المصنف 7:45:55 عالميًا)، تأهل عن طريق A Cut وودع منافسات 800 متر حرة بالمركز الثامن في التصفيات.

أحمد عبد العال ومحمد قوطة (Lmx2 التجديف - بدون تصنيف) تأهلا من بطولة إفريقيا،

تم تحديد موعد للسباق النهائي C

للقارب الزوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن، و هو السباق الذي يحدد ترتيب القوارب من 13 إلى 16 ويشارك الثنائى في هذا السباق الثنائي المصري محمد علاء قوطة واحمد خالد عبد العال (تيتو) بالقارب الزوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن.

وبذلك يشارك ثنائي التجديف المصري في السباق النهائي C يوم الأربعاء القادم 31 يوليو 9:30 صباحا بعد احتلال المركز الاخير في التصفية ويخوض الثنائي نهائي سباق C لتحديد المراكز من الـ 13 إلى الـ 16.





النتائج المتوقعة في منافسات الفترة المسائية:

علاء أبو القاسم (فردي سلاح السيف - 33عامًا - المصنف 24 عالميًا) تأهل إلى الأولمبياد من بطولة إفريقيا ويواجه بطل اليابان في دور الـ23، ومن المتوقع خسارته.

عبد الرحمن طلبة (فردي سلاح شيش - 17 عامًا - المصنف 18 عالميًا) تأهل إلى الأولمبياد من بطولة إفريقيا ويواجه لاعب المجر في دور الـ32، ومن المتوقع خسارته.

عمر عصر (فردي تنس الطاولة - 33 عامًا - المصنف 16 عالميًا) تأهل من بطولة إفريقيا، ويواجه بطل الإكوادور ومن المتوقع وصوله لدور الـ8.