شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد وسفير مصر يدعمون منتخب اليد أمام الدنمارك بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

حرص كلًا من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الأمين رئيس اتحاد اليد و علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ، علي مؤازرة منتخب مصر لكرة اليد أمام المنتخب الدنماركي في أولمبياد باريس 2024.

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، نظيره الدنماركى فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد اليد وسفير مصر يدعمون منتخب اليد أمام الدنمارك في أولمبياد باريس