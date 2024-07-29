شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يتأهل إلى دور الـ 16 فى سلاح الشيش بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تأهل عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 16 فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالفوز على بطل المجر 15-14 ، فى مباراة قوية شهدت ريمونتادا لبطل الفراعنة .

وتأهل اللاعب محمد حمزة بطل سلاح الشيش إلى دور الـ 16 بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالفوز على يوركيويتش جان بطل بولندا بنتيجة 15-14 .

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.