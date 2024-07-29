شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يصارع شبح الهبوط في مواجهة الزمالك ولا بديل عن 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تحدياً بعدما بات الفريق مطالباً بحصد 5 انتصارات في المباريات الخمس المتبقية لذئاب الجبل في الدوري، وذلك لتجنب الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

ويحتاج المقاولون العرب للفوز على الزمالك الليلة، والفوز اللقاءات المقبلة لحصد 15 نقطة كاملة ورفع رصيده إلى 36 لتجنب الهبوط إلى القسم الثاني أو انتظار الهدايا من منافسيه في قاع الجدول.

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية للمقاولون في الدوري كالتالي:

المقاولون والزمالك: اليوم الاثنين 29 يوليو

المقاولون وسيراميكا: 1 أغسطس

المقاولون والأهلي: 4 أغسطس

المقاولون والإسماعيلي: 13 أغسطس

المقاولون والجونة: 18 أغسطس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 29 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 49 هدفاً آخر.

وتعادل المقاولون العرب مع المصري في الجولة 31 بهدف لكل فريق، ويحتاج المقاولون العرب لحصد 15 نقطة على الأقل ترفع رصيده إلى 36 نقطة، وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري، للهروب من دوامة الهبوط، وذلك خلال 5 مباريات متبقية.