شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات بملاليم ورحلت بملايين.. 5 أفارقة "وش السعد" على خزائن الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث دائما الأندية المصرية عن التعاقد مع الصفقات الأفريقية القوية من أجل تدعيم صفوفها بأقوى العناصر التي تضيف قوة كبرى لها وتساعدها على الوصول للبطولات أو تحقيق أهدافها خلال الموسم، لذلك تتربص الأندية بالمواهب والنجوم المتاحة في الميركاتو سواء الشتوي أو الصيف.

وتلعب لغة الأموال دورا كبيرا في إقناع اللاعبين المميزين بالانضمام إلى الفرق، حيث تبحث هذه الصفقات عن أفضل العروض المتاحة أمامها من أجل الانضمام لها، وحول المقابل المادى الكثير من الصفقات بين الأندية التي تضع أسعارا أكبر للفوز بالصفقة.

ولكن خلال الفترة الماضية، نجحت بعض الأندية في ضم صفقات قوية بملاليم وقدمت الكثير لها وقامت ببيعها بملايين، مما أضاف لهم كرويا وماليا، وتأمل الأندية في تكرار مثل هذه الصفقات.

ونستعرض أبرز 5 صفقات أفريقية جاءت بملاليم ورحلت بملايين.. صديق أوجولا

يعد النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا الحالي من أبرز هذه الصفقات، حيث نجح فريق سموحة في ضم اللاعب بدون مقابل بعدما نجح في الاختبارات التي خضع لها، ثم انتقل إلى سيراميكا بمبلغ 26 مليونا و500 ألف جنيه مع بداية هذا الموسم، لتنتعش خزينة سموحة.

وكتب فرج عامر رئيس سموحة عن الصفقة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الحمد لله تم بيع لاعب كرة القدم بنادى سموحة، صديق أوجولا، الذى انضم للنادى بمعرفتى بدون أى مقابل، بمبلغ 26,5 مليون جنيه، وتم توفير قيمة عقده هذا العام 160 ألف دولار».

النيجيري فيفور أكيم

نجح فريق بلدية المحلة في ضم النيجيري فيفور أكيم بدون مقابل في بداية الموسم، ولكن مع تألق اللاعب بشكل لافت، انتقل في الانتقالات الشتوية الماضية من بلدية المحلة إلى سيراميكا بقيمة 20 مليون جنيه.

إيريك تراورى

يعد البوركينى إيريك تراورى من أنجح هذه الصفقات التي كانت بمثابة منجم ذهب لكل الأندية التي لعب لها، حيث انضم إلى فريق أسوان بدون مقابل، ليخطف الأضواء وينتقل إلى مصر المقاصة مقابل 150 ألف دولار، ثم واضل البوركينى توهجه وقدم مردودا كبيرا مع الفريق الفيومى، حتى أصبح مطمعا للثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز، ولكن بيراميدز حسم هذا السباق وضم اللاعب من المقاصة بمبلغ مليون و500 ألف دولار.

الغانى جون أنطوى

طرق الغانى جون أنطوى أبواب مصر عبر اختبارات النادى الأهلى، ولكنه فشل في إقناع مدرب الأهلى في ذلك الوقت حسام البدرى، ليتحرك نحو الإسماعيلى الذى حصل على خدماته من دريمز الغانى بـ150 ألف دولار، لتبدأ انطلاقته القوية مع الدراويش ويحصد جائزة هداف الدورى موسم 2013 / 2014، ثم انتقل إلى الشباب السعودى بمليون و200 ألف دولار.

فلافيو

يعد الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الاهلى السابق، من أنجح الأفارقة التي طرقت أبواب الكرة المصرية، بعدما تعاقد معه الأهلى بقيمة 480 ألف دولار "2 مليون و800 ألف جنيه" قادما من بترو أتليتكو الأنجولى، ليسطر تاريخا مميزا مع الأهلى ويضع اسمه بحروف من نور في تاريخ المارد الأحمر، ثم انتقل إلى الشباب السعودى بقيمة 2 مليون و500 ألف يورو، بما يوازى 18 مليونا و250 ألف جنيه مصري.