شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتأخر أمام الدنمارك 19- 9 فى الشوط الأول بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 19-9 ، فى ثانى مواجهات مشواره فى أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد نجح فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.