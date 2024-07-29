شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام كندى لمباراة منتخب مصر الأولمبى وإسبانيا فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام اسبانيا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة بالدور الأول لأولمبياد باريس 2024 طاقم تحكيم كندى.

ويتكون الطاقم الكندى من: حكم ساحة: الكندي درو فيشر،المساعد الأول: الكندي مايكل بارفيجن، المساعد الثاني: الكندي لياس عرفة، الحكمة الرابعة: الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة الغد في تمام الرابعة عصرا، واقترب المنتخب من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

ويكفى منتخب مصر الأولمبى التعادل أمام إسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من إسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة.

ويمتلك منتخب مصر الأولمبى في رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط.