شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدير المباراة محمد معروف كحكم للساحة ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري ، الحكم الرابع سيكون أحمد حمدي، بينما يقود طارق مجدي تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عزازي.

وهذه ثاني مباراة يديرها معروف للأهلي في الدوري هذا الموسم، حيث أدار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة أمام الاتحاد السكندري في مايو الماضي، وفاز الأهلي 4-1.

خارج الدوري، أدار معروف مباراة لنفس الفريقين، حين فاز الأهلي على سيراميكا 1-0 في نصف نهائي السوبر المصري، وذلك في ديسمبر الماضي.

سبق وأدار محمد معروف 22 مباراة للنادى الأهلى، منها 20 فى بطولة الدورى، فاز الأهلى فى 14 منها وخسر مباراتين وتعادل فى 4 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر ، ومباراة بكأس السوبر وفاز بها الاهلى على سيراميكا بهدف دون رد .

جاءت الخسارة الأولى للأهلى مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندرى بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى موسم 2018-2019.

احتسب محمد معروف ستة ركلات جزاء للنادى الأهلى ولم يطرد أى لاعب من قبل للأحمر، وأشهر البطاقة الصفراء 31 مرة للاعبين من الأهلى.