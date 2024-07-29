شكرا لقرائتكم خبر عن فشل انتقال جون إيبوكا لاعب سيراميكا إلى أهلي طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

تعثرت صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا لاعب سيراميكا بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أيام بين مسئولي الناديين المصري والليبي ورغبة مسئولي سيراميكا في تحقيق استفاده مادية من قيمة انتقال مهاجم الفريق لأهلي طرابلس.

وعرضت إدارة اهلي طرابلس في بداية المفاوضات 400 ألف دولار للحصول على خدمات إيبوكا إلا أن إدارة سيراميكا رفضت العرض لضعف المقابل المادى.

وتقدم النادى الليبي بعرض جديد بقيمة 800 ألف دولار وهو مارحب به مسئولي سيراميكا ولكن فجأة تراجع المسئولون في أهلي طرابلس عن إتمام التعاقد دون إبداء أي أسباب لهذا التراجع مما أغضب المسئولين في سيراميكا بسبب هذا التصرف الغير مفهوم من جانب إدارة النادى.