شكرا لقرائتكم خبر عن مصافحة أولمبياد باريس تنهى خلاف "حسن مصطفى وهشام نصر " والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة مصر و الدنمارك فى كرة اليد بأولمبياد باريس مصافحة هشام نصرنائب رئيس الزمالك الحالى و رئيس اتحاد اليد السابق لـ حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لإنهاء الخلاف فيما بينهما على خلفية إيقاف نصر و مجلسه فى وقت سابق بسبب إختراق فقاعة بطولة العالم 2021 فى مصر التى أقيمت وقت فيروس كورونا.

قضت المحكمة الرياضية الدولية، شهر أكتوبر الماضى بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارا، فى وقت سابق، بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.

وجاء فى حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر اليوم، الاثنين، إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.

وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.



