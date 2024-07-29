شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يودع منافسات فردي سلاح الشيش بعد الهزيمة أمام بطل اليابان والان مع تفاصيل الخبر

الإثنين، 29 يوليو 2024 02:20 م

ودع علاء الدين أبو القاسم المصنف رقم 24 عالمياً، منافسات دور الـ 32 بسلاح الشيش، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الهزيمة أمام الياباني إيمورا كازوكي المصنف التاسع عالمياً بنتيجة 15-8.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.