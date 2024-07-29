شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 29 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، البعثة المصرية تحتفل ببرونزية محمد السيد داخل القرية الأولمبية فى باريس، زيزو مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا.

زيزو مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا

يواصل أحمد سيد زيزو المشاركة أساسيا في تشكيل المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس، خاصة بعدما عقد ميكالى جلسة معه أكد خلالها تقديره واحترامه له كأحد اللاعبين الكبار في الكرة المصرية، لكن لكل مباراة ظروفها، وأن استبداله في الدقيقة 64 أمام أوزبكستان ليس بداعى عدم تقديمه المستوى المنتظر ولكن لرغبة المدير الفني في تنشيط الناحية الهجومية بغية تعزيز الفوز.

البعثة المصرية تحتفل ببرونزية محمد السيد داخل القرية الأولمبية فى باريس

احتفلت البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية ببرونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل .

شاهد اليو ديانج يغادر القاهرة متوجها إلى تركيا لبدء رحلته مع الخلود السعودي

غادر المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلي، القاهرة برفقة وكيل أعماله متوجها لتركيا لبدء رحلة إعارة لنادى الخلود السعودى الذي يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد هناك وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية. يفكر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في العديد من البدائل لتعويض غياب عبد الله السعيد عن الفريق في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود مشروع جديد قادم لتطوير الكرة المصرية بمساندة الدولة المصرية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

استطاع البطل المصري صاحب الميدالية الأولمبية محمد السيد، والذى حصد، أمس الأحد، أول ميدالية برونزية لمصر في أولمبياد باريس 2024، في سلاح سيف المبارزة، أن يحقق حلم الميدالية الأولمبية، حيث نشر السيد قبل شهرين صورة له من أمام برج إيفل، وعلق عليها: "أستطيع أن أرى الحلم يقترب"، وهو ما حدث بالفعل، ليدخل محمد التاريخ من أوسع أبوابه.