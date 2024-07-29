شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جوميز مع الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يقود البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه في مواجهة المقاولون العرب، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب بالجولة 19 المؤجلة من الدوري، والتي تقام في تمام التاسعة مساءً.

إجمالاً قاد جوميز الزمالك في 30 مباراة، حقق خلالهم 17 انتصاراً وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 أخرى، وسجل الزمالك تحت قيادة البرتغالي 49 هدفاً واستقبلت شباكه 24.



جوميز

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.