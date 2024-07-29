شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء آدم محمد لاعب مودرن سبورت لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي مودرن سبورت خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء لاعبه آدم محمد زياده، لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005، المقرر انطلاقه بمشروع الهدف بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.

كما شهد المعسكر انضمام ثنائي نادي فاركو محمد دسوقي وفتحي محمد.

يأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر لها العام المقبل.

ويحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب لإقامة معسكرات دورية للاعبي المنتخب لتجهيزهم للمباريات الرسمية.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه لنادي مودرن سبورت بأنه في حالة وجود أي إصابة للاعب فعليه.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.

ويسعى فريق مودرن سبورت إلى مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز في الجولة الماضية على سموحة بثلاثية نظيفة، وذلك للحفاظ على الفرصة المنافسة مع المصري على المركز الثالث.