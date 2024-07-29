شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الإسكندرية تستضيف فعاليات الرخصة B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإسكندرية فعاليات المرحلة الأولي للدورة التدريبية للرخصة B تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، وشهدت الدورة حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

يشرف علي الدورة علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين ، كما تواجد الدكتور حسن أبو عبدة المحاضر الرئيسي للدورة، وحسن إسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية، والدكتور أبو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبي قير والتي تستضيف فعاليات الدورة.

في سياق متصل، افتتحت فعاليات الرخصة الأفريقية C ببورسعيد والأقصر تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وإشراف علاء نبيل المدير الفني للإتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين، كما افتتحت فعاليات الرخصة الافريقية C بمدينة الأقصر بحضور عادل فخرى مدير منطقة الأقصر لكرة القدم والدكتور أشرف موسي المحاضر والدكتور عماد سمير المحاضر، وبدأت المحاضرات النظري والعملي لـ30 متدرب حيث تستمر الدورتين لمدة 3 اشهر على 160 ساعة.