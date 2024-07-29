شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود محمد الننى لحسابات حسام حسن من بوابة أولمبياد باريس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى السابق، فى خطف الأنظار إليه بقوة خلال مباراتى المنتخب الأولمبى مع الدومينيكان وأوزبكستان فى أولمبياد باريس بعد المستوى المميز الذى يقدمه المدافع المصرى خلال البطولة.

ونال الننى إشادة جميع الخبراء والمحللين والجماهير بعد المستوى اللافت الذى يقدمه بجانب قيادته للفريق داخل وخارج الملعب وهو خلق حالة من الحماس والقتال فى المباريات.

وبدأ الجميع يتساءل حول أحقية الننى فى العودة للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى الذى قد يصبح بوابة النجم المصرى للعودة للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الننى لم ينضم للمنتخب الأول منذ تولى العميد المهمة.

يتوجه منتخب مصر الأولمبى إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس 2024.

واقترب منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الأولمبى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب أوزباكستان أى نقاط بعدما نال الخسارة الثانية اليوم.

وأصبح أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأولمبى، هو اللاعب رقم 37 الذى يسجل للفراعنة في تاريخ المشاركات الأولمبية، بعدما قاد المنتخب الأولمبى للفوز اليوم على أوزباكستان بهدف نظيف في الجولة الثانية بأولمبياد باريس.